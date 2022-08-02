Честейн, снявшая футболку в финале ЧМ, обратилась к повторившей её празднование Келли

Двукратная чемпионка мира и Олимпийских игр в составе женской сборной Англии по футболу Брэнди Честейн обратилась к нападающей и соотечественнице Хлое Келли, повторившей её празднование гола со снятием футболки в финале женского Евро-2022.

«Я всё вижу, ты молодец, Хлоя. Наслаждайся бесплатными порциями пива и обедами до конца жизни со всей Англии. Твоё здоровье!» — гласит публикация Честейн в «Твиттере».

Напомним, накануне сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1. Именно Хлоя Келли отметилась победным забитым мячом и ярким празднованием со снятием футболки.

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками.