Игроки АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем

Футболисты английской Премьер-лиги могут перестать вставать на колено перед каждой игрой, так как считают, что эта акция потеряла своё значение, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, этот вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов лиги. В ходе обсуждений капитаны пришли к выводу, что было бы лучше проводить данную акцию только на избранных матчах. Например, на главных матчах тура, так как они привлекают к себе наибольшее внимание со стороны СМИ и телевидения.

Скорее всего, вопрос о проведении акции будет решаться отдельно перед каждой игрой. Однако эта тема ещё находится в стадии обсуждения.

Напомним, преклоняя колено перед матчами, футболисты выражают протест против расизма.

Самые яркие покеры в АПЛ.