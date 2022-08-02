«Ницца» и «Лестер» договорились о трансфере Каспера Шмейхеля

«Ницца» и «Лестер Сити» договорились о трансфере датского голкипера Каспера Шмейхеля, сообщает Footmercato.



По информации источника, трансфер 35-летнего голкипера обойдётся французскому клубу в € 1 млн. Также будут предусмотрены бонусы. Контракт вратаря и команды будет рассчитан на три года.



Ранее сообщалось, что «Ницца» была заинтересована в услугах вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера, однако переговоры не увенчались успехом.



Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 52 матчах прошлого сезона вратарь пропустил 79 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Действующий контракт Шмейхеля с «Лестер Сити» рассчитан до конца сезона-2022/2023.