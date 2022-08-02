Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» и «Лестер» договорились о трансфере Каспера Шмейхеля

«Ницца» и «Лестер» договорились о трансфере Каспера Шмейхеля
Комментарии

«Ницца» и «Лестер Сити» договорились о трансфере датского голкипера Каспера Шмейхеля, сообщает Footmercato.

По информации источника, трансфер 35-летнего голкипера обойдётся французскому клубу в € 1 млн. Также будут предусмотрены бонусы. Контракт вратаря и команды будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что «Ницца» была заинтересована в услугах вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера, однако переговоры не увенчались успехом.

Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 52 матчах прошлого сезона вратарь пропустил 79 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Действующий контракт Шмейхеля с «Лестер Сити» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Новость по теме
Каспер Шмейхель согласился на переход из «Лестер Сити» в «Ниццу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022