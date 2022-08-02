«Ницца» и «Лестер» договорились о трансфере Каспера Шмейхеля
Поделиться
«Ницца» и «Лестер Сити» договорились о трансфере датского голкипера Каспера Шмейхеля, сообщает Footmercato.
По информации источника, трансфер 35-летнего голкипера обойдётся французскому клубу в € 1 млн. Также будут предусмотрены бонусы. Контракт вратаря и команды будет рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что «Ницца» была заинтересована в услугах вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера, однако переговоры не увенчались успехом.
Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 52 матчах прошлого сезона вратарь пропустил 79 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Действующий контракт Шмейхеля с «Лестер Сити» рассчитан до конца сезона-2022/2023.
Новость по темеКаспер Шмейхель согласился на переход из «Лестер Сити» в «Ниццу»
Комментарии
- 2 августа 2022
-
08:31
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:49
-
07:33
-
07:20
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
04:55
-
04:51
-
04:41
-
04:26
-
04:18
-
04:03
-
03:57
-
03:48
-
03:36
-
03:18
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:24
-
02:18
-
02:05
-
01:54
-
01:54
Партнерский контент