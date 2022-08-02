«Челси» согласовал контракт с воспитанником «Барселоны» Кукурельей

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья, ранее входивший в сферу интересов «Манчестер Сити», согласовал контракт с «Челси». Лондонцам осталось договориться о сумме трансфера за 24-летнего футболиста сборной Испании. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны сегодня, 2 августа, проведут переговоры, на которых должны закрыть сделку.
Кукурелья — воспитанник «Барселоны». Он перешёл в академию сине-гранатовых из «Эспаньола» в 14-летнем возрасте. Однако закрепиться в «Барселоне» у Марка не удалось, и в июле 2020-го он окончательно покинул команду, перейдя в «Хетафе» за € 11,8 млн. Через год Кукурелья был продан «Брайтону» за € 18 млн.
В Англии испанский защитник в 38 матчах забил гол и отдал две результативные передачи. Его соглашение с командой истекает в 2026 году.
- 2 августа 2022
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