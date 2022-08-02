«Боруссия Д» может подписать Модеста, ранее она интересовалась Кордобой из «Краснодара»

Нападающий «Кёльна» Антони Модест может стать новым футболистом дортмундской «Боруссии», которая ищет сменщика для Себастьена Аллера. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». У ивуарийского футболиста была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Ранее сообщалось, что «шмели» готовы подписать на замену Аллеру форварда «Краснодара» Джона Кордобу. Колумбиец играл в Бундеслиге за «Майнц», «Кёльн» и «Герту».

В минувшем сезоне 34-летний Модест в 32 матчах чемпионата Германии забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету три точных удара в трёх играх Кубка страны. Соглашение между Модестом и «Кёльном» истекает летом 2023 года.

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