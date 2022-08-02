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«Боруссия Д» может подписать Модеста, ранее она интересовалась Кордобой из «Краснодара»

«Боруссия Д» может подписать Модеста, ранее она интересовалась Кордобой из «Краснодара»
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Нападающий «Кёльна» Антони Модест может стать новым футболистом дортмундской «Боруссии», которая ищет сменщика для Себастьена Аллера. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». У ивуарийского футболиста была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Ранее сообщалось, что «шмели» готовы подписать на замену Аллеру форварда «Краснодара» Джона Кордобу. Колумбиец играл в Бундеслиге за «Майнц», «Кёльн» и «Герту».

В минувшем сезоне 34-летний Модест в 32 матчах чемпионата Германии забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету три точных удара в трёх играх Кубка страны. Соглашение между Модестом и «Кёльном» истекает летом 2023 года.

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