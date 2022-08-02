Келли сказала, что сделает с топом, в котором осталась в финале Евро после снятия футболки
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Нападающая сборной Англии Клои Келли, снявшая футболку после празднования гола в финальном матче чемпионата Европы, рассказала, что сделает со своим спортивным топом, в котором она осталась после снятия майки. В финале турнира сборная Англии в дополнительное время вырвала победу у Германии со счётом 2:1. Гол Келли стал решающим.
«Я собираюсь обрамить свои бутсы, футболку и, конечно же, спортивный топ — абсолютно всё», — приводит слова Келли The Sun.
24-летняя Келли — воспитанница лондонского «Арсенала». Позднее она выступала за «Эвертон», а с 2020 года играет за «Манчестер Сити». С 2018-го Клои вызывается в основную сборную Англии.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками. Видеоролик:
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