Де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Он готов рассмотреть 2 других варианта
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25-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», он готов рассмотреть трансфер только в «Баварию» или «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Барселона» всё ещё настроена продать футболиста, в то время как сам де Йонг не хочет покидать клуб. Если позиция игрока останется такой же жёсткой, в стане сине-гранатовых проведут переговоры о снижении его зарплаты.
Transfermarkt оценивает де Йонга в € 60 млн, его контракт с «Барселоной» действует до конца сезона-2025/2026. Он является самым высокооплачиваемым футболистом клуба, имея зарплату примерно € 560 тыс. в неделю.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:
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