Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Он готов рассмотреть 2 других варианта

Де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Он готов рассмотреть 2 других варианта
Комментарии

25-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», он готов рассмотреть трансфер только в «Баварию» или «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» всё ещё настроена продать футболиста, в то время как сам де Йонг не хочет покидать клуб. Если позиция игрока останется такой же жёсткой, в стане сине-гранатовых проведут переговоры о снижении его зарплаты.

Transfermarkt оценивает де Йонга в € 60 млн, его контракт с «Барселоной» действует до конца сезона-2025/2026. Он является самым высокооплачиваемым футболистом клуба, имея зарплату примерно € 560 тыс. в неделю.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик:

Новость по теме
MD: Хави готов принять уход Френки де Йонга лишь в случае покупки определённого футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022