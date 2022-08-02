Де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Он готов рассмотреть 2 других варианта

25-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», он готов рассмотреть трансфер только в «Баварию» или «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «Барселона» всё ещё настроена продать футболиста, в то время как сам де Йонг не хочет покидать клуб. Если позиция игрока останется такой же жёсткой, в стане сине-гранатовых проведут переговоры о снижении его зарплаты.



Transfermarkt оценивает де Йонга в € 60 млн, его контракт с «Барселоной» действует до конца сезона-2025/2026. Он является самым высокооплачиваемым футболистом клуба, имея зарплату примерно € 560 тыс. в неделю.

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