Разбил «Зенит» и пропал. Где теперь экс-спартаковец Мовсисян

Матч «Зенит» — «Спартак» уже совсем близко. У команд богатейшая история противостояний, в которой было множество героев. Сегодня вспомним одного из самых загадочных — Юру Мовсисяна. Нападающий ярко засверкал, затем неожиданно затух и пропал с радаров.

Мовсисян в юности переехал с семьёй в США, где и начал карьеру. В России армянский форвард оказался в 2011-м. Его первым клубом здесь стал «Краснодар» — тогда ещё совсем молодой и без медалей. Мовсисян так здорово заиграл, что уже через два года его купил «Спартак». Красно-белые не пожалели за него € 7,5 млн.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В «Спартаке» Мовсисян продолжил зажигать. В первом же матче он отгрузил три «Тереку» — разве можно дебютировать круче? За оставшуюся часть чемпионата-2012/2013 Юра забил лишь однажды, что, впрочем, не помешало ему стать лучшим бомбардиром РПЛ вместе с бывшим одноклубником Вандерсоном. Зато следующий сезон стал его звёздным часом. «Спартак» неплохо стартовал и к середине кампании был на третьем месте. Мовсисян к тому моменту тоже уже разогрелся — 9 голов в 14 матчах.

В 16-м туре в Москву приехал «Зенит» — лидер РПЛ. Матч прошёл в максимально непривычной обстановке. Во-первых, «Спартак» в том сезоне играл на «РЖД Арене». Во-вторых, на матче не было болельщиков — так красно-белых наказали после фанатского погрома в кубковой встрече с «Шинником». Но игра всё равно удалась. «Зенит» быстро вышел вперёд, а потом включился Мовсисян. Юра забил на 33-й минуте, потом добавил в раздевалку и зарешал в третий раз после перерыва — и вот игра уже перевёрнута.

Вообще, в том матче хватало хайлайтов, помимо хет-трика Мовсисяна. Артём Ребров потащил пенальти от Халка, бразилец отомстил ему и прошил насквозь со штрафного, а Денис Глушаков обошёл нескольких соперников как манекенов и забил один из лучших голов в карьере. Итог — 4:2 в пользу «Спартака». Идеальный реванш за поражение в Санкт-Петербурге с аналогичным счётом в первом круге.

После победы над «Зенитом» у «Спартака» случился спад, а у Мовсисяна — голевая засуха. Падение красно-белых даже привело к увольнению Валерия Карпина. Юра же в концовке сезона ожил и добил до показателя 18 голов в РПЛ за сезон. Но потом окончательно затух.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В сезоне-2014/2015 у Мовсисяна было уже два гола, в неполном следующем — три. К этому добавились тяжёлые травмы, слухи о конфликте с тренером и обвинения в недостаточной самоотдаче. Итог закономерный — расставание. В январе 2016-го «Спартак» отправил Юру в США в аренду, а через год продал туда же за € 3 млн.



Летом того же года Мовсисян дал интервью «Чемпионату», в котором намекнул на проблемы в «Спартаке»: «Вначале всё было здорово, но то, что случилось потом… Мне очень не хотелось бы об этом говорить. Есть вещи в нашей жизни, которые лучше просто не комментировать. Добавить мне к этому просто нечего. Понимаете, если я скажу что-то такое, это повлияет на людей, которые мне небезразличны. Я просто не хочу этого делать. Это то, что является наиболее важным в данной истории».

После ухода из «Спартака» карьера Мовсисяна больше не взлетала. Былой результативности Юра не показывал и близко. В МЛС он лишь временами выдавал удачные отрезки (даже входил в команду недели), но в таком режиме смог проработать всего два сезона. За весь 2018-й Мовсисян провёл лишь восемь матчей (половину — в аренде в Швеции) и в итоге остался без клуба. Поражает, что на тот момент форварду был всего 31 год.



Чтобы принять решение об окончательном завершении карьеры, Мовсисяну потребовалось два года. Всё это время он оставался без команды, но в феврале 2021-го всё же выступил с долгожданным заявлением. «На протяжении карьеры я всегда знал, что этот день настанет. Думал, что он будет легче, чем у моих друзей-пенсионеров, но, чёрт возьми, они не шутили. В прошлом году, учитывая мои травмы, я решил, что лучше уйти на пенсию сейчас с несколькими хорошими предложениями, чем пытаться тянуть ещё пару лет.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

У меня было 14 отличных лет. Я занимался тем, что люблю делать. Мы с семьёй жили в одних из лучших городов мира. Дания, Россия, Армения, Швеция и США. Я благодарен всем своим одноклубникам и тренерам. Я действительно счастлив, что играл вместе с некоторыми великими игроками в великих клубах», — сказал Мовсисян.

После завершения карьеры Мовсисян окончательно пропал из инфополя. Известно лишь, что 34-летний Юра работает послом армянской федерации футбола в Северной Америке. Эту загадочную должность он получил сразу после ухода из футбола.



В сегодняшнем матче с «Зенитом» тот самый Мовсисян из октября 2013-го «Спартаку» бы пригодился, но рассчитывать красно-белые будут уже на новых героев. Санкт-Петербург, «Газпром Арена», 19:00.