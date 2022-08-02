Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о встрече с Робертом Левандовским

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал о встрече с польским нападающим Робертом Левандовским, который ранее перешёл из мюнхенского клуба в «Барселону».
«Приятно, что Роберт снова заглянул в мой офис. Мы обо всём поговорили, расстались в хороших отношениях и будем поддерживать связь в будущем. У Роберта и «Баварии» была и есть общая особенная и успешная история. Я желаю ему всего наилучшего в «Барселоне», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».
Напомним, 33-летний уроженец Варшавы присоединился к «Барселоне» в текущее трансферное окно. С нападающим в испанском клубе подписали соглашение до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн. У Левандовского оставался один год контракта с немецким грандом — мюнхенской «Баварией».
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому
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