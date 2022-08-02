Сеск Фабрегас: в будущем хотел бы тренировать клуб АПЛ

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас, ставший игроком итальянского клуба «Комо», признался, что хотел бы в будущем тренировать клуб из английской Премьер-лиги.
«Когда стану тренером, хочу работать в английской Премьер-лиге. Это место, где я показывал свой лучший футбол. Мои лучшие годы прошли в АПЛ. Меня действительно любят в Англии. В будущем я хотел бы тренировать клуб АПЛ, почему бы и нет? Это определённо мой план на несколько лет вперёд», — приводит слова Фабрегаса Sky Sports.
Напомним, за свою карьеру Сеск Фабрегас выступал за такие клубы, как лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Также футболист представлял национальную команду Испании, в составе которой один раз становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).
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