Сеск Фабрегас заключил контракт с итальянским клубом «Комо»

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас стал игроком «Комо», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан на два года. Фабрегас будет выступать под 4-м номером.
«Для меня большая честь присоединиться к «Комо». Мне повезло, что карьера позволила мне играть в самых замечательных командах. «Комо» — не исключение. После долгих переговоров с руководством клуба я понял, что это один из самых ярких и амбициозных проектов в футболе», — отметил Фабрегас.
Напомним, за свою карьеру Сеск Фабрегас выступал за такие клубы, как лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Также футболист представлял национальную команду Испании, в составе которой один раз становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).
- 1 августа 2022
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