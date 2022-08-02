Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Палермо»

Бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли может стать новым главным тренером «Палермо», сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, кандидатуру Ваноли поддерживает управляющий директор по глобальному футболу холдинга City Football Group Брайан Марвуд. Напомним, холдинг владеет контрольным пакетом акций «Палермо». Марвуд посещал тренировки «Спартака», когда Ваноли руководил московской командой. В список кандидатов на пост также входят наставник «Пизы» Лука Д'Анджело и экс-тренер «Палермо» Эудженио Корини.



Ваноли занимал пост главного тренера «Спартака» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал обладателем Кубка России.

Новость по теме В «Спартаке» ответили на вопрос, мог ли Юран возглавить команду после ухода Ваноли