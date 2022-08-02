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«Челси» сделал запрос «Саутгемптону» по защитнику Уолкер-Питерсу

«Челси» сделал запрос «Саутгемптону» по защитнику Уолкер-Питерсу
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Лондонский «Челси» сделал запрос в «Саутгемптон» о доступности английского крайнего защитника Кайла Уолкер-Питерса. Как сообщает британское издание The Guardian, предложения в размере € 42,5 млн может быть достаточно для приобретения игрока.

Ранее «Челси» провалил трансферы защитников Маттейса де Лигта, Преснела Кимпембе и Жюля Кунде, поэтому покупка игроков в оборонительную линию является приоритетной для главного тренера синих Томаса Тухеля. Клуб уже сделал предложения «Лестеру» по Уэсли Фофана и «Брайтону» по Марку Кукурелье. Защитник «Саутгемптона» Уолкер-Питерс может стать одним из вариантов для усиления скамейки команды.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Уолкер-Питерс провёл 32 матча. На его счету один гол и две голевые передачи.

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