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Президент «Урала» заявил о готовности обсудить с депутатами Госдумы закон о Fan ID

Президент «Урала» заявил о готовности обсудить с депутатами Госдумы закон о Fan ID
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о том, что клубы Российской Премьер-Лиги хотят провести встречу с депутатами Госдумы о законе Fan ID. Команды намерены провести консультации с депутатами Государственной Думы и обратиться с просьбой о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России — в частности, детей и лиц старше 60 лет.

«Если честно, то об этом я ничего не знаю. Впервые слышу. Нас никто не приглашал. Если будет такая встреча, то, конечно, будем общаться. Но делать это нужно было раньше», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Fan ID начал действовать с третьего тура чемпионата России на пяти стадионах – в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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