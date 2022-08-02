Натхо: чемпионат России — один из сильнейших в Европе. В РПЛ играют семь хороших клубов
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Бывший игрок московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо, ныне выступающий за «Партизан», поделился мнением об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.
«Люблю Россию и российский футбол и слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально. Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нём играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», — приводит слова Натхо Sport24.
Напомним, Натхо выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2013 год, а также защищал цвета московского ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев футболист стал чемпионом России в сезоне-2015/2016.
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