Натхо: ЦСКА будет сложно стать чемпионом в этом сезоне. У «Зенита» отрыв по игре и составу

Бывший игрок московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо, ныне выступающий за «Партизан», поделился мнением о перспективах армейцев в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Думаю, ЦСКА будет сложно стать чемпионами в этом сезоне. «Зенит» имеет огромный отрыв по игре и по составу от других клубов в России. Армейцы же могут рассчитывать на место в двойке.



РПЛ — сильная лига, в которой команды имеют хороших игроков, но надеюсь, несмотря ни на что, ЦСКА в этом сезоне поборется с «Зенитом» и не опустится ниже третьего места. У армейцев молодая команда, которая показала отличный старт. Посмотрим, что будет по ходу сезона. Пока всё у них работает», — приводит слова Натхо Sport24.



ЦСКА в трёх матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (7).