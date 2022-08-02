Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Натхо: ЦСКА будет сложно стать чемпионом в этом сезоне. У «Зенита» отрыв по игре и составу

Натхо: ЦСКА будет сложно стать чемпионом в этом сезоне. У «Зенита» отрыв по игре и составу
Комментарии

Бывший игрок московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо, ныне выступающий за «Партизан», поделился мнением о перспективах армейцев в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, ЦСКА будет сложно стать чемпионами в этом сезоне. «Зенит» имеет огромный отрыв по игре и по составу от других клубов в России. Армейцы же могут рассчитывать на место в двойке.

РПЛ — сильная лига, в которой команды имеют хороших игроков, но надеюсь, несмотря ни на что, ЦСКА в этом сезоне поборется с «Зенитом» и не опустится ниже третьего места. У армейцев молодая команда, которая показала отличный старт. Посмотрим, что будет по ходу сезона. Пока всё у них работает», — приводит слова Натхо Sport24.

ЦСКА в трёх матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (7).

Новость по теме
Бибрас Натхо — о возможном возвращении в Россию: никогда не говори «никогда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022