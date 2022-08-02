Футболистка сборной Франции: в расовом разнообразии наша сила, и это хорошо для страны

Нападающая сборной Франции и ПСЖ Кадидьяту Дьяни прокомментировала скандал со сборной Англии на домашнем чемпионате Европы – 2022. Один из журналистов обвинил команду в расовом неразнообразии, это вызвало большой резонанс. Дьяни родилась в семье выходцев из Мали.

«Во французской команде есть разнообразие, которого, возможно, на самом деле нет в других командах. Это наша сила, думаю, это хорошо для нашей страны. Все маленькие девочки во Франции могут идентифицировать себя с игроками нашей сборной. Независимо от происхождения, все француженки гордятся тем, что представляют свою страну.

Что касается команды Англии, я не особо задумывалась об этом. Не знаю, с чем может быть связано то, что в других сборных нет такого разнообразия, для нашей же команды это действительно важно», — приводит слова Дьяни Aftonbladet.

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