Вингер «Реала» Родриго прокомментировал грядущий матч за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился мнением о предстоящем Суперкубке Европы.
«Я никогда не играл в Суперкубке Европы. Я принимал участие только в подобном розыгрыше в Испании и думаю, что это будет крутой дебют. Хочу играть в этом турнире каждый год. Но ведь для этого нужно выиграть Лигу чемпионов, а я всегда хочу побеждать. Лига чемпионов – что-то особенное для меня. Во всех финалах мы забываем название соревнования и просто хотим победить. Будь то Суперкубок, Лига чемпионов или что-то ещё, мы всегда стремимся выиграть. Таков менталитет нашей команды».
Напомним, 10 августа в 22:00 мск состоится Суперкубок Европы, в котором «Реал» сыграет с победителем Лиги Европы «Айнтрахтом».
Всего же на счету молодого бразильского игрока в сезоне-2021/2022 49 матчей и девять голов за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.
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