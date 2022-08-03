Фабиньо рассказал, как проходит адаптация Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле»

Бразильский хавбек «Ливерпуля» Фабиньо высказался как проходит адаптация новичка команды Дарвина Нуньеса, который этим летом перешёл в английский клуб из «Бенфики».
«Дарвин такой же игрок, как и Луис (Диас, прим. „Чемпионата“). Вы можете поставить его в команду и он будет забивать голы и делать хорошую работу на поле. Это наверняка доставит защитникам соперника много проблем. Сейчас у него период адаптации. Мы видели, что он уже становится гораздо лучше. В первой предсезонней игре он не очень хорошо знал команду. После той игры мы три недели тренировались вместе, так что он уже кое-что знает о том, как играет команда.
Также и мы узнаём о нём гораздо больше, теперь знаем, что он быстр, силён и настоящий номер 9, который всегда находится в штрафной. Такое ощущение, что мяч будет следовать за ним, и у него всегда будут голевые моменты. У Дарвина очень хорошие отношения с Бобби (Фирмино, прим. «Чемпионата»), они всегда находятся вместе, и я думаю, что Бобби даёт ему различные советы», — сказал он.
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