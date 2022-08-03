Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Полузащитник сборной Англии Филип Фоден подписал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», сообщает английский журналист Майк Киган.



По информации источника, «горожане» официально объявят об этом событие до конца недели.

Ранее сообщалось, что 22-летний Фоден подпишет с клубом контракт до 2027 года. Переговоры длились несколько месяцев, по их результатам доход Фила по сравнению с базовым контрактом 2018 года (€ 35, 9 тыс. в неделю) увеличится более чем в четыре раза. «Сити» будет платить британцу почти € 270 тыс. в неделю. Таким образом, Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире.



В прошлом сезоне Фоден провёл за клуб 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.