Распадори попросил «Сассуоло» выставить его на трансфер

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори напрямую попросил свой клуб выставить его на трансфер в оставшееся летнее трансферное окно, сообщает Football Italiа.

По информации итальянского источника, форвард хочет перейти в клуб, который будет принимать участие в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что переговоры с «Наполи» уже ведутся. Действующий контракт итальянского игрока истекает в 2024 году.



В прошлом сезоне Распадори провёл 36 матчей в Серии А, забив 10 мячей и отдав шесть голевых передач. Нападающий является воспитанником «Сассуоло». Он прошёл через молодёжную академию клуба. Предполагается, что руководство запросит за игрока около € 25 млн.