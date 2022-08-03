Распадори попросил «Сассуоло» выставить его на трансфер
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Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори напрямую попросил свой клуб выставить его на трансфер в оставшееся летнее трансферное окно, сообщает Football Italiа.
По информации итальянского источника, форвард хочет перейти в клуб, который будет принимать участие в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил, что переговоры с «Наполи» уже ведутся. Действующий контракт итальянского игрока истекает в 2024 году.
В прошлом сезоне Распадори провёл 36 матчей в Серии А, забив 10 мячей и отдав шесть голевых передач. Нападающий является воспитанником «Сассуоло». Он прошёл через молодёжную академию клуба. Предполагается, что руководство запросит за игрока около € 25 млн.
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