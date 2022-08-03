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Луис Суарес не отметился результативными действиями в первом матче за новый клуб

Луис Суарес не отметился результативными действиями в первом матче за новый клуб
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не смог отметиться результативными действиями в первом матче за новый клуб. Его «Насьональ» потерпел поражение в первом четвертьфинальном матче Южноамериканского кубка. «Атлетико Гоияниенсе» одержал победу со счётом 1:0.

Суарес появился на поле на 74-й минуте. Это его дебютная игра после перехода в «Насьональ».

Суарес покинул «Насьональ» в 2006 году, когда перешёл в нидерландский «Гронинген». Затем он выступал за «Аякс» и «Ливерпуль», а с 2014 по 2020-й был футболистом «Барселоны», в составе которой выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов. Следующие два года Суарес провёл в «Атлетико», с которым в первом сезоне стал чемпионом страны. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено.

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