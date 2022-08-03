«Челси» предложил более € 60 млн за Марка Кукурелью

Лондонский «Челси» предложил более € 60 млн за испанского защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Марка Кукурелью, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации Романо, переговоры между двумя клубами продолжаются. Но какого-то решения по продаже игрока «Брайтон» по-прежнему не принял.



Кукурелья — воспитанник «Барселоны». Он перешёл в академию сине-гранатовых из «Эспаньола» в 14-летнем возрасте. Однако закрепиться в «Барселоне» Марку не удалось, и в июле 2020-го он окончательно покинул команду, перейдя в «Хетафе» за € 11,8 млн. Через год Кукурелья был продан «Брайтону» за € 18 млн.



В Англии испанский защитник в 38 матчах забил гол и отдал две результативные передачи. Его соглашение с командой истекает в 2026 году.

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