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Анхелиньо может заменить Кукурелью в «Брайтоне»

Анхелиньо может заменить Кукурелью в «Брайтоне»
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25-летний крайний защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо может перейти в английский «Брайтон». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

По информации источника, «Вест Хэм» также заинтересован в приобретении футболиста. «Хоффенхайм» хочет взять испанца в аренду.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал условия контракта с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей, поэтому в английском клубе рассматривают Анхелиньо как замену испанцу.

Напомним, испанский футболист уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге – до 2020 года он играл за «Манчестер Сити».

Контракт Анхелиньо с «РБ Лейпциг» действует до конца сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 30 млн.

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