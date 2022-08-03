«Фенербахче» ведёт переговоры с Сальваторе Сиригу

Турецкий «Фенербахче» ведёт переговоры с итальянским голкипером Сальваторе Сиригу, сообщает VOLE.



По информации источника, бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» может пополнить ряды турецкого клуба в самое ближайшее время. Турки сделали Сиригу официальное предложение. Решение голкипера на данный момент неизвестно.



Напомним, в прошлом сезоне Сиригу провёл за «Дженоа» 37 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отстоял «на ноль», а в остальных пропустил 59 мячей. Его команда покинула высший дивизион.



Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды.



На чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянская национальная команда в финальном матче одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

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