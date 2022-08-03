Агент отказался комментировать информацию, что ЦСКА выкупил 70% прав на защитника Сосу

Агент Флавио Перчман, представляющий интересы защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы, не стал комментировать информацию о выкупе 70% прав на игрока московским ЦСКА.

«ЦСКА выкупил 70% прав на футболиста? Без комментариев. Не могу общаться с прессой», — сказал Перчман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, арендное соглашение Сосы истекает 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайского футболиста в € 500 тыс. Уругвайский защитник выступал за молодёжную сборную своей страны до 17 лет. Всего за карьеру Хоакин Соса провёл 50 официальных матчей, забив два мяча и отдав столько же результативных передач, из них пять игр — в Кубке Либертадорес за уругвайский клуб «Рентистас».