Бакаев: нормально отношусь к «сидению на скамейке», место в «Зените» нужно заслужить

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о своём отношении к малому игровому времени в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Нормально отношусь к «сидению на скамейке», потому что место в старте нужно заслужить, я конкурирую за место в составе с чемпионами страны», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

26-летний Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента перед стартом нынешнего сезона. В четырёх матчах за петербуржскую команду Зелимхан провёл на поле 75 минут и отметился голом, а также результативной передачей. Соглашение между Бакаевым и «Зенитом» истекает в 2025 году.

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