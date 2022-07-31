Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за «Зенит»

Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за «Зенит»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за клуб из Санкт-Петербурга. Футболист отличился в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 5:0, Бакаев реализовал пенальти. Также в этой встрече он записал на свой счёт результативную передачу.

«Очень хотелось забить или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами.

2:0, между прочим, самый опасный счёт. Так что надо было забивать ещё, чтобы спокойнее было.

Знаете, мои друзья ненавидят меня за моё исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Новость по теме
Зелимхан Бакаев забил первый мяч в официальных матчах за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022