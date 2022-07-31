Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за клуб из Санкт-Петербурга. Футболист отличился в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 5:0, Бакаев реализовал пенальти. Также в этой встрече он записал на свой счёт результативную передачу.

«Очень хотелось забить или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами.



2:0, между прочим, самый опасный счёт. Так что надо было забивать ещё, чтобы спокойнее было.



Знаете, мои друзья ненавидят меня за моё исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».