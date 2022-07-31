Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за «Зенит»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях от дебютного гола за клуб из Санкт-Петербурга. Футболист отличился в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 5:0, Бакаев реализовал пенальти. Также в этой встрече он записал на свой счёт результативную передачу.
«Очень хотелось забить или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами.
2:0, между прочим, самый опасный счёт. Так что надо было забивать ещё, чтобы спокойнее было.
Знаете, мои друзья ненавидят меня за моё исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».
Новость по темеЗелимхан Бакаев забил первый мяч в официальных матчах за «Зенит»
Комментарии
- 31 июля 2022
-
01:26
-
01:21
-
01:12
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:10
-
00:03
-
00:00
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:28
-
23:23
-
23:17
-
23:11
-
23:05
-
23:05
-
23:04
-
22:43
-
22:39
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:49
-
21:24
-
21:21
-
21:14
-
21:10
-
20:59
-
20:59
-
20:45
Партнерский контент