Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» договорились о трансфере Теллеса

29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Алекс Теллес перейдёт в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, клубы договорились о годичной аренде, то есть Теллес готовится провести в «Севилье» весь сезон-2022/2023. Сообщается, что у испанского клуба не будет права выкупа игрока. В данный момент контракт подготавливается – он будет подписан уже на этой неделе.



Напомним, вторую половину сезона-2021/2022 в «Севилье» провёл другой игрок «Манчестер Юнайтед» – Антони Марсьяль.



Контракт Теллеса с «красными дьяволами» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.