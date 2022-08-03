Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» договорились о трансфере Теллеса
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29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Алекс Теллес перейдёт в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, клубы договорились о годичной аренде, то есть Теллес готовится провести в «Севилье» весь сезон-2022/2023. Сообщается, что у испанского клуба не будет права выкупа игрока. В данный момент контракт подготавливается – он будет подписан уже на этой неделе.
Напомним, вторую половину сезона-2021/2022 в «Севилье» провёл другой игрок «Манчестер Юнайтед» – Антони Марсьяль.
Контракт Теллеса с «красными дьяволами» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.
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