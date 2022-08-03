Зарема Салихова отреагировала на возможные платные обращения в ЭСК
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможных платных обращениях по поводу работы судей в Экспертно-судейскую комиссию.
«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьёзно, такие нововведения скорее вызывают ещё больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — приводит слова Салиховой Sport24.
Ранее о такой возможности сообщил футбольный комментатор Тимур Журавель. Уточнялось, что если в комиссии признают ошибки судьи, то деньги вернутся команде, если нет — отправятся в Российский футбольный союз (РФС). «Факел» заранее заявил, что в этом сезоне обращаться в ЭСК не будет.
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