Новичок «Зенита» Мантуан приступил к работе в общей группе
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный российской командой у «Коринтианса», приступил к работе в общей группе. Бразильский футболист восстанавливался после травмы, полученной в матче за прежнюю команду 6 июля.
21-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». В «Зените» он оказался в результате тройной аренды, в рамках которой Густаво и вратарь Иван отправились в Россию, а форвард петербуржцев Юри Алберто — в Бразилию. Мантуан в 43 матчах за команду отметился шестью голами и отдал результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, у «Зенита» будет опция выкупа обоих футболистов по окончании арендного соглашения в 2023 году.
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