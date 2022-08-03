Новичок «Зенита» Мантуан приступил к работе в общей группе

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный российской командой у «Коринтианса», приступил к работе в общей группе. Бразильский футболист восстанавливался после травмы, полученной в матче за прежнюю команду 6 июля.

21-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». В «Зените» он оказался в результате тройной аренды, в рамках которой Густаво и вратарь Иван отправились в Россию, а форвард петербуржцев Юри Алберто — в Бразилию. Мантуан в 43 матчах за команду отметился шестью голами и отдал результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, у «Зенита» будет опция выкупа обоих футболистов по окончании арендного соглашения в 2023 году.

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