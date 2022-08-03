Михаил Вилков: давно пора ввести платные жалобы в ЭСК. Пишут на всё что ни попадя

Бывший арбитр Михаил Вилков поделился мнением о возможном введении платы за обращения клубов в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).



«Поддерживаю ли я такое решение? Ну давно пора это сделать. Потому что пишут на всё что ни попадя: на ауты, на заступы, на всё остальное. В Экспертно-судейской комиссии люди работают, так сказать, уважаемые, занятые. Зачем им разбирать по 100 моментов после каждого тура? Есть определённые правила. Я думаю, что это нормальная практика: ты подаёшь жалобу, платишь денежку за рассмотрение, и если клуб прав, то денежка возвращается в клуб, если комиссия признает, что клуб неправ, деньги остаются в казне РФС. И эти деньги могут пойти на развитие судейства. РФС может использовать эти деньги на семинары академии РФС, каких-то молодых арбитров там, какой-то турнир провести.



А то пишут там жалобы по 17–20 моментов. Куда это идёт? Пускай сумма за каждый момент будет адекватна моменту, то есть, ну что там, 10 000 рублей, ну определённая сумма, которую клуб готов заплатить и рискнуть», — приводит слова Вилкова «ВсёПроСпорт.ру».



Ранее о планах ввести платные жалобы в ЭСК сообщил журналист Тимур Журавель. Решение о принятии данной инициативы может быть вынесено в ближайшее время.