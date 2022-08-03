ЭСК: Москалёв ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала», Ионов симулировал

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) оценила работу судьи Владимира Москалёва в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Краснодаром» (1:3).

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на третьей минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном сложном для его правильной оценки игровом эпизоде рука игрока обороняющейся команды Сергея Бородина во время контакта с мячом находилась в естественном положении при развороте его тела.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 70-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии единогласно считают, что в действиях Алексея Ионова в единоборстве за мяч с вратарём Ильёй Помазуном имелись элементы симуляции, так как он умышленно отставлял правую ногу в направлении вратаря, инициируя контакт с ним, который убирал свои руки во избежание контакта с нападающим», — сказано в заявлении ЭСК на официальном сайте РФС.