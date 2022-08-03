38-летний Вагнер Лав забил гол в дебютном матче за «Спорт Ресифи»

Нападающий бразильского клуба «Спорт Ресифи» Вагнер Лав принёс своим голом команде ничью в матче 22-го тура чемпионата страны Серии B с «Крисиумой». 38-летний форвард вышел на поле после перерыва и отличился на 86-й минуте матча. Эта встреча стала для Лава дебютной за команду.
Вагнер Лав забил первый мяч после возвращения в Бразилию. Видеоролик:
Лав — воспитанник «Палмейраса». В 2004 году он перешёл в московский ЦСКА, в составе которого выступал до января 2012-го, а также с января по июль 2013 года. В 259 матчах за команду Вагнер забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Также в его карьере было нескольких бразильских клубов, «Монако», китайский «Шаньдун Лунэн», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», казахстанский «Кайрат» и датский «Мидтьюлланн». Соглашение со «Спорт Ресифи» подписано до конца нынешнего сезона.
- 3 августа 2022
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