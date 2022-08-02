Вагнер Лав назвал самый важный клуб в своей карьере

38-летний бразильский нападающий Вагнер Лав, известный в России по выступлениям за ЦСКА, высказался о наиболее значимых клубах в своей карьере.

«В Бразилии, конечно, Коринтианс» — это та команда, с которой я выигрывал титулы здесь, в Бразилии, мы оставили значительный след. Не то чтобы я не создавал ничего в других клубах, но это «Коринтианс», там я брал титулы и забивал важные голы.

Но, ЦСКА — это нечто особенное. Это был клуб, в котором я провёл семь лет, завоевав Кубок УЕФА. Так что, в Бразилии – это «Коринтианс», а вне этой страны – ЦСКА», — приводит слова Вагнера Mundo Rubro Negro со ссылкой на Globo TV.

Напомним, на прошлой неделе Вагнер вновь вернулся в Бразилию и подписал годичный контракт с клубом «Спорт Ресифи». Всего Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 53 голевые передачи.

Вагнер Лава приветствуют фанаты «Спорт Ресифи».