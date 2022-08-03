«Карабах» — «Ференцварош»: прямая онлайн-трансляция матча квалификации ЛЧ начнётся в 19:00

Сегодня, 3 августа, состоится первый матч между «Карабахом» (Азербайджан) и «Ференцварошем» (Венгрия) в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023. Встреча пройдёт в Баку, на стадионе «Тофик Бахрамов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Карабах» — «Ференцварош» в квалификации Лиги чемпионов.

Игру обслужит шведская бригада арбитров под руководством Андреаса Экберга. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Джулум, Гленн Нюберг и Адам Ладебек.

Напомним, главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов. 58-летний Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. 20 декабря он стал тренером «Ференцвароша». Команда под его руководством оформила «золотой дубль», выиграв чемпионат Венгрии и Кубок страны.