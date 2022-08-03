Мостовой — об идее брать деньги с клубов за обращение в ЭСК: за всё в жизни надо платить

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал идею введения платы за обращение клубов в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Есть такая поговорка: за всё в жизни надо платить. Мы приходим к этому во всём. Никто не отвечает, почему это вводят. Почему, если есть жалобы из условных пяти нарушений, команда должна выбрать два и послать два нарушения? Раньше говорили, что поставим камер больше — будет меньше нарушений. Что-то ничего у нас не уменьшается. Кому мешало не три ошибки отправить, а пять? Для этого люди и работают. Ещё в такой сложный момент будут и деньги брать.



Раньше я ездил на машине: там поворачивал, там ставил — не было никаких проблем. Сейчас я туда не проехать не могу, не поставить. Поставлю — штраф. Я от этого стал лучше ездить? Нет. Я как ездил хорошо, так и езжу. Так и с ошибками. Почему нельзя рассмотреть все ошибки?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.