«Потому что он русский?» Канчельскис — о нежелании Гасперини отдавать Миранчука в «Торино»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Боязнь у людей. Гасперини не хочет усиливать соперников вроде «Торино»: «Пусть у нас лучше будет сидеть». Берут игроков, не хотят отдавать, чтобы не усиливать другую команду. Думаю, для Миранчука вопрос решится, уедет в «Торино» и будет иметь игровую практику. «Аталанта» же боится.
Дайте парню поиграть, проявить себя. Но я не президент «Аталанты», не могу повлиять на то или иное решение главного тренера. Надо агенту подключиться и говорить, чтобы давали больше игрового времени. Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский? Дайте парню играть в футбол. Жалко, но придётся с этим смириться — у него контракт с «Аталантой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 августа 2022
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