Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Потому что он русский?» Канчельскис — о нежелании Гасперини отдавать Миранчука в «Торино»

«Потому что он русский?» Канчельскис — о нежелании Гасперини отдавать Миранчука в «Торино»
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Боязнь у людей. Гасперини не хочет усиливать соперников вроде «Торино»: «Пусть у нас лучше будет сидеть». Берут игроков, не хотят отдавать, чтобы не усиливать другую команду. Думаю, для Миранчука вопрос решится, уедет в «Торино» и будет иметь игровую практику. «Аталанта» же боится.

Дайте парню поиграть, проявить себя. Но я не президент «Аталанты», не могу повлиять на то или иное решение главного тренера. Надо агенту подключиться и говорить, чтобы давали больше игрового времени. Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский? Дайте парню играть в футбол. Жалко, но придётся с этим смириться — у него контракт с «Аталантой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тренер «Аталанты» гробит карьеру Миранчука. Он снова заблокировал трансфер россиянина Тренер «Аталанты» гробит карьеру Миранчука. Он снова заблокировал трансфер россиянина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022