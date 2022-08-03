Плющенко — о карьере в футболе: готов сидеть на скамейке. Главное, чтобы команда побеждала
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Фигурист Евгений Плющенко, сыгравший в своём дебютном матче за команду футбольной Медиалиги «БроукБойз», рассказал, как относится к своей карьере в медиафутболе.
Фото: ФК «БроукБойз»
Я готов сидеть на скамейке запасных. Главное, чтобы команда побеждала. У нас хорошие футболисты. Тренер скажет сидеть — буду сидеть.
Я смотрел матчи моей команды. На поле все соперники, но соперника надо уважать и побеждать своим делом. В катании — прыжками, здесь — игрой. Не исключаю, что могу приехать и на пресс-конференцию», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Президентами клуба «БроукБойз» являются Дмитрий Егоров и Артем Райзен.
Новичком команды также стал Игорь Ознобихин, звезда сериала «Реальные пацаны».
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