Де Лигт рассказал о характере Криштиану Роналду

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«У него отличный характер, он много разговаривает со своими товарищами по команде и молодыми игроками и всегда готов помочь. Ему скоро исполнится 38, он выглядит как 24-летний и все еще забивает свои голы. Вы можете только восхищаться им. Он отлично поработал в «Ювентусе», забивал голы и был отличным товарищем по команде. Если вы спросите меня, кто лучший игрок в мире в штрафной площади, я назову Роналду. За ним всегда нужно следить, иначе он забьёт», — приводит слова Де Лигта Tuttomercatoweb.

Напомним, де Лигт и Роналду вместе выступали за «Ювентус». Португальский нападающий покинул клуб в 2021 году. Де Лиги, в свою очередь, перешёл в «Баварию» в летнее трансферное окно.