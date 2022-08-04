Обамеянг может покинуть «Барселону» и вернуться в АПЛ

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, игрок может продолжить карьеру в «Челси». Сообщается, лондонский клуб уже начал переговоры с представителем игрока, однако на данный момент официального обращения в каталонский клуб по поводу трансфера форварда не было.

Обамеянг выступает за «Барселону» с января 2022 года, куда перешёл из лондонского «Арсенала». Контрактное соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 15 млн. Всего в составе «Барселоны» нападающий провёл 23 матча, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 1 результативную передачу.