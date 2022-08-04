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Доннарумма: «ПСЖ» — моя семья, я счастлив быть здесь

Доннарумма: «ПСЖ» — моя семья, я счастлив быть здесь
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Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от выступления во французском клубе.

«Я чувствую себя здесь как дома. «ПСЖ» — потрясающий клуб, это невозможно описать по-другому. Это моя семья, я счастлив быть здесь. Я хочу выступать за «ПСЖ» как можно дольше и войти в историю с этим клубом.

Я доволен работой с новым тренерским штабом. Галтье хочет использовать высокий прессинг, так что мне нужно покрывать большое пространство. Но я раньше уже играл в такой системе, для меня это не проблема», — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.

Напомним, Доннарумма признан лучшим голкипером сезона-2021/2022 Лиги 1.

В гонке за премию итальянец обошёл голкипера «Марселя» Антони Лопеша, Альбана Лафона из «Нанта» и Вальтера Бенитеса из «Ниццы». В прошлом же году одноклубник Доннаруммы Кейлор Навас стал лучшим голкипером сезона в Лиге 1.

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