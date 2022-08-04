«Челси» предложил € 75 млн за 21-летнего Фофану, «Лестер» отказал. Сам игрок хочет уйти

Лондонский «Челси» планировал подписать 21-летнего центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофану и предложил за футболиста € 75 млн. Однако «лисы» отклонили предложение и даже не собираются просить больше: в команде считают Фофану незаменимым игроком в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает L'Equipe. По сведениям источника, подписание Уэсли — приоритет для главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Сам Фофана хочет перейти в «Челси», чтобы побороться за Лигу чемпионов.

Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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