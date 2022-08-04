«Челси» предложил € 75 млн за 21-летнего Фофану, «Лестер» отказал. Сам игрок хочет уйти
Поделиться
Лондонский «Челси» планировал подписать 21-летнего центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофану и предложил за футболиста € 75 млн. Однако «лисы» отклонили предложение и даже не собираются просить больше: в команде считают Фофану незаменимым игроком в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает L'Equipe. По сведениям источника, подписание Уэсли — приоритет для главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Сам Фофана хочет перейти в «Челси», чтобы побороться за Лигу чемпионов.
Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Новость по темеАспиликуэта не покинет стан «Челси»
Комментарии
- 4 августа 2022
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:15
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:08
-
07:25
-
07:02
-
06:45
-
06:41
-
06:24
-
04:55
-
04:43
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:58
-
03:51
-
03:31
-
03:30
-
03:10
-
02:52
-
02:28
Партнерский контент