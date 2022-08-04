«Теперь между нами будет война». Тчуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поздравил соотечественника Жюля Кунде с переходом в «Барселону».
«Поздравляю, брат. Теперь между нами будет война», — написал Тчуамени под постом Кунде в одной из соцсетей.
Напомним, 23-летний Кунде перебрался в «Барселону» из «Севильи» несколько дней назад. Французский защитник заключил с новой командой контракт на пять лет. Отметим, что Тчуамени в летнее трансферное окно также перебрался в Испанию, перейдя из «Монако» в «Реал» — принципиального соперника «Барселоны».
Кунде и Тчуамени знакомы по выступлениям за молодёжные сборные Франции, сейчас же футболисты вместе представляют первую команду своей страны.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
Комментарии
- 4 августа 2022
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:15
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:08
-
07:25
-
07:02
-
06:45
-
06:41
-
06:24
-
04:55
-
04:43
-
04:36
-
04:21
-
04:09
-
03:58
-
03:51
-
03:31
-
03:30
-
03:10
-
02:52
-
02:28
Партнерский контент