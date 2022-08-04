«Теперь между нами будет война». Тчуамени поздравил Кунде с переходом в «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поздравил соотечественника Жюля Кунде с переходом в «Барселону».

«Поздравляю, брат. Теперь между нами будет война», — написал Тчуамени под постом Кунде в одной из соцсетей.

Напомним, 23-летний Кунде перебрался в «Барселону» из «Севильи» несколько дней назад. Французский защитник заключил с новой командой контракт на пять лет. Отметим, что Тчуамени в летнее трансферное окно также перебрался в Испанию, перейдя из «Монако» в «Реал» — принципиального соперника «Барселоны».



Кунде и Тчуамени знакомы по выступлениям за молодёжные сборные Франции, сейчас же футболисты вместе представляют первую команду своей страны.

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