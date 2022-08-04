Защитник «Пари НН» Кечкеш воспользовался правилом ФИФА и перешёл в ЛАСК

Венгерский защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш воспользовался правилом ФИФА, позволяющим иностранным футболистам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракт со своими командами до лета 2023 года. Кечкеш стал новым игроком австрийского клуба ЛАСК. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба в телеграм-канале.
26-летний Кечкеш стал игроком «Пари НН» летом 2021 года в качестве свободного агента. В 21 матче за российскую команду Акош забил гол, а также заработал по одной жёлтой и красной карточке. С ЛАСКом Кечкеш подписал контракт до 2026 года.
Кечкеш начал карьеру в команде «Сеол». Позднее защитник находился в структуре «Аталанты», польских команд «Термалица» и «Корона», а также швейцарского «Лугано». Кечкеш провёл шесть матчей за сборную Венгрии.
- 4 августа 2022
-
12:25
-
12:13
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:15
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:08
-
07:25
-
07:02
-
06:45