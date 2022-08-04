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Защитник «Пари НН» Кечкеш воспользовался правилом ФИФА и перешёл в ЛАСК

Защитник «Пари НН» Кечкеш воспользовался правилом ФИФА и перешёл в ЛАСК
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Венгерский защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш воспользовался правилом ФИФА, позволяющим иностранным футболистам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракт со своими командами до лета 2023 года. Кечкеш стал новым игроком австрийского клуба ЛАСК. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба в телеграм-канале.

26-летний Кечкеш стал игроком «Пари НН» летом 2021 года в качестве свободного агента. В 21 матче за российскую команду Акош забил гол, а также заработал по одной жёлтой и красной карточке. С ЛАСКом Кечкеш подписал контракт до 2026 года.

Кечкеш начал карьеру в команде «Сеол». Позднее защитник находился в структуре «Аталанты», польских команд «Термалица» и «Корона», а также швейцарского «Лугано». Кечкеш провёл шесть матчей за сборную Венгрии.

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