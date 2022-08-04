Опубликованы переговоры Рики Пуча. Он отказал «Милану» и «Челси» ради «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, который в ближайшее время перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси», ранее отказал «Милану» и «Челси», чтобы остаться в испанском клубе. В подкасте Dongcast с названием «не для записи. Рики Пуч» раскрываются переговоры 22-летнего полузащитника.

«У меня были предложения от «Челси» и «Милана», но я чувствую себя очень хорошо в Барселоне. Они готовы платить тебе вдвое больше, но там ты будешь один.

Покупка Феррана Торреса? Гвардиола даже не видел его в своей команде. В прошлом году он сыграл 12 матчей», — сказал Пуч.

Однако в сезоне, про который говорит Пуч, Торрес выходил за «Манчестер Сити» в 36 матчах и забил 13 голов, однако не исключено, что Гвардиола действительно не видел его в составе своей команды.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: