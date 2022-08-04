Опубликованы переговоры Рики Пуча. Он отказал «Милану» и «Челси» ради «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, который в ближайшее время перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси», ранее отказал «Милану» и «Челси», чтобы остаться в испанском клубе. В подкасте Dongcast с названием «не для записи. Рики Пуч» раскрываются переговоры 22-летнего полузащитника.
«У меня были предложения от «Челси» и «Милана», но я чувствую себя очень хорошо в Барселоне. Они готовы платить тебе вдвое больше, но там ты будешь один.
Покупка Феррана Торреса? Гвардиола даже не видел его в своей команде. В прошлом году он сыграл 12 матчей», — сказал Пуч.
Однако в сезоне, про который говорит Пуч, Торрес выходил за «Манчестер Сити» в 36 матчах и забил 13 голов, однако не исключено, что Гвардиола действительно не видел его в составе своей команды.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
- 4 августа 2022
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:19
-
13:18
-
13:11
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:25
-
12:13
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48