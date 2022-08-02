«Челси» договорился с «Астон Виллой» о переходе Чуквуэмеки. Лондонцы заплатят € 18 млн

Лондонский «Челси» достиг договорённости с «Астон Виллой» по трансферу 18-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеки, сообщает пресс-служба клуба.

Чуквуэмеке дали разрешение на поездку в Лондон, чтобы обсудить там личные условия контракта и пройти медицинское обследование.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Карни обойдётся «Челси» в почти € 18 млн плюс бонусы. Контракт с игроком будет действовать до июня 2028 года. Презентация Чуквуэмеки в роли нового игрока «Челси» ориентировочно пройдёт на этой неделе.

При этом британский журналист Низар Кинселла отмечает, что Томас Тухель лично убедил юного игрока перейти в «Челси». Он встречался с Карни в Кобхэме на прошлой неделе.

В прошлом сезоне Чуквуэмека провёл 14 матчей за «Астон Виллу» и сделал один результативный пас.