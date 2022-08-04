«Ты заслужил это, нигга!» Фукс обратился к потенциальному новичку ЦСКА Мойзесу

27-летний защитник «Интернасьонала» Мойзес опубликовал в своих соцсетях трогательный пост, поблагодарив бывшую команду за поддержку. В ближайшее время бразилец должен подписать контракт с московским ЦСКА.

«Два с половиной года назад я вошёл в этот великий клуб через парадную дверь. И сегодня я прощаюсь, выходя через эту же дверь, за которой с честью носил эту форму и отдал всё возможное за команду. Благодарю всех за поддержку, отдельное спасибо тренерскому штабу и партнёрам, с которыми я прошёл этот путь. Здесь я завершаю один цикл, чтобы дать начало другому. Спасибо!» — написал Мойзес.

«Ты заслужил это, нигга!» — написал защитник ЦСКА Бруно Фукс в комментарии под постом.

В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,6 млн. При этом ещё в 2017 году сам футболист, будучи игроком «Коринтианса», признавался, что вёл переговоры о переходе в ЦСКА.