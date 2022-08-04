«Зенит» заявил Караваева в РПЛ. Защитник не играл с марта этого года из-за травмы

Санкт-петербургский «Зенит» сегодня, 4 августа, включил в заявку защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева на сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Напомним, Караваев не принимал участие в играх с марта 2022 года из-за травмы бедра, которую он получил в матче 24-го тура прошлого сезона РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:0). Футболисту была сделана хирургическая операция.

Главный тренер команды Сергей Семак недавно отметил, что Караваев начинает работать вместе с командой и выразил надежду, что футболист на следующей неделе приступит к полноценным занятиям.

В сезоне 2021/2022 27-летний защитник в составе «Зенита» провёл 24 матча и отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.