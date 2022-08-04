Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продлит контракт с клубом

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта подпишет с клубом новый контракт. Как сообщает на своей странице в официальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой испанского инсайдера Жерара Ромеро, соглашение будет действовать до июня 2024 года.



Таким образом, защитник не перейдет в «Барселону» этим летом. Ранее различные источники указывали на то, что Аспиликуэта полон решимости перейти в каталонский клуб, но главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел оставить капитана в своей команде. Также, по сведениям различных источников, трансфер испанца в «Барселону» заблокировал лично владелец «аристократов» Тодд Боули.



В прошлом сезоне 32-летний Сесар Аспиликуэта провёл 47 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами. Также на счету Сесара пять жёлтых карточек по итогам минувшей кампании.

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